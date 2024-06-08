Разгромом за час закончился матч Зарины Дияс в Англии

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс проиграла на старте турнира в английском Ноттингеме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом раунде квалификации Дияс встретилась с австралийкой Кимберли Биррелл (164-е место) и без шансов уступила ей в двух сетах — 1:6, 0:6. Следующей соперницей Биррелл станет ее соотечественница Дестани Айява (186-е место). Добавим, что призовой фонд турнира в Ноттингеме в этом году составляет 251 000 долларов.

Что касается Зарины Дияс, то она вернулась на корт в мае после длительного отсутствия из-за травмы и восстановления. Перед турниром в Ноттингеме она выступила на двух турнирах ITF в Японии — в Фукуоке и Куруме.