Разгромом за час закончился матч Зарины Дияс в Англии
Сегодня, 22:21
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Сегодня, 22:21Сегодня, 22:21
77Фото: instagram.com/zarinadiyas
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс проиграла на старте турнира в английском Ноттингеме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В первом раунде квалификации Дияс встретилась с австралийкой Кимберли Биррелл (164-е место) и без шансов уступила ей в двух сетах — 1:6, 0:6. Следующей соперницей Биррелл станет ее соотечественница Дестани Айява (186-е место). Добавим, что призовой фонд турнира в Ноттингеме в этом году составляет 251 000 долларов.
Что касается Зарины Дияс, то она вернулась на корт в мае после длительного отсутствия из-за травмы и восстановления. Перед турниром в Ноттингеме она выступила на двух турнирах ITF в Японии — в Фукуоке и Куруме.
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