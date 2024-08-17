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Разгромом за час закончился матч Куламбаевой за выход в финал турнира в Сербии

Вчера, 21:55
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Пресс-служба ФТК Вчера, 21:55
Вчера, 21:55
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Фото: Пресс-служба ФТК

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева потерпела поражение в полуфинале турнира ITF в сербском Куршумлия-Бане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Куламбаева разгромно проиграла сербке Лоле Радивоевич — 2:6, 1:6 — и завершила выступление на турнире. Матч продолжался 1 час и 5 минут. Что касается Радивоевич, то она сыграет в финале с чешкой Барборой Палицовой (255-е место).

Ранее по ходу турнира Жибек Куламбаева победила Дуню Марич  — 3:6, 6:1, 6:1, Карсон Брэнстин — 3:6, 6:1, 6:3, Сару Какаревич  — 6:1, 6:3 и Тену Лукас — 1:6, 7:5, 6:4. 

 

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