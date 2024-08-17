Разгромом за час закончился матч Куламбаевой за выход в финал турнира в Сербии

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева потерпела поражение в полуфинале турнира ITF в сербском Куршумлия-Бане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Куламбаева разгромно проиграла сербке Лоле Радивоевич — 2:6, 1:6 — и завершила выступление на турнире. Матч продолжался 1 час и 5 минут. Что касается Радивоевич, то она сыграет в финале с чешкой Барборой Палицовой (255-е место).

Ранее по ходу турнира Жибек Куламбаева победила Дуню Марич — 3:6, 6:1, 6:1, Карсон Брэнстин — 3:6, 6:1, 6:3, Сару Какаревич — 6:1, 6:3 и Тену Лукас — 1:6, 7:5, 6:4.