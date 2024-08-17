Разгромом за час закончился матч Куламбаевой за выход в финал турнира в Сербии
Вчера, 21:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 21:55Вчера, 21:55
662Фото: Пресс-служба ФТК
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева потерпела поражение в полуфинале турнира ITF в сербском Куршумлия-Бане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Куламбаева разгромно проиграла сербке Лоле Радивоевич — 2:6, 1:6 — и завершила выступление на турнире. Матч продолжался 1 час и 5 минут. Что касается Радивоевич, то она сыграет в финале с чешкой Барборой Палицовой (255-е место).
Ранее по ходу турнира Жибек Куламбаева победила Дуню Марич — 3:6, 6:1, 6:1, Карсон Брэнстин — 3:6, 6:1, 6:3, Сару Какаревич — 6:1, 6:3 и Тену Лукас — 1:6, 7:5, 6:4.
Самое читаемое
- В бывшем особняке Кайрата Сатыбалды разместили коррекционный кабинет для детей
- Чемпионат мира по боксу пройдёт в Казахстане
- В горах Алматы объявлена селевая опасность. Спасатели обратились к туристам
- Жанибека Алимханулы вызвали на бой-реванш
- Глава МВД выразил соболезнования семьям погибших в страшном ДТП полицейских