Разгромом с нокдауном завершился бой Талгата Сырымбетова в Баку

Казахстанский боксер Талгат Сырымбетов провёл свой первый бой на проходящем в Азербайджане международном турнире "Великий шёлковый путь", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Его соперником в весовой категории до 60 килограммов стал венгр Марк Адольф Балог. Встреча завершилась победой Сырымбетова единогласным решением судей, при этом в третьем отрезке Талгат заставил рефери отсчитать венгерскому боксеру нокдаун.

Отметим, что Талгат Сырымбетов принимал участие в чемпионате мира-2023 в Ташкенте, где потерпел поражение от иорданского боксера Мохамеда Абу-Джаджеха в 1/16 финала турнира. Для Сырымбетова это был дебют на мировых первенствах по боксу.