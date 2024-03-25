Разгромом с нокдауном завершился бой Талгата Сырымбетова в Баку
Сегодня, 17:49
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Сегодня, 17:49Сегодня, 17:49
107Фото: meta-ratings.kz
Казахстанский боксер Талгат Сырымбетов провёл свой первый бой на проходящем в Азербайджане международном турнире "Великий шёлковый путь", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Его соперником в весовой категории до 60 килограммов стал венгр Марк Адольф Балог. Встреча завершилась победой Сырымбетова единогласным решением судей, при этом в третьем отрезке Талгат заставил рефери отсчитать венгерскому боксеру нокдаун.
Отметим, что Талгат Сырымбетов принимал участие в чемпионате мира-2023 в Ташкенте, где потерпел поражение от иорданского боксера Мохамеда Абу-Джаджеха в 1/16 финала турнира. Для Сырымбетова это был дебют на мировых первенствах по боксу.
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