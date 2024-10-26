Разгром с нокдауном решил исход боя чемпиона Азии из Казахстана на молодежном ЧМ-2024 по боксу

Казахстанский боксер Онер Сейлхан провел свой первый бой на проходящем в Будве (Черногория) чемпионате мира по боксу среди молодежи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В поединке 1/16 финала весовой категории до 71 килограмма соперником Онера стал белорус Иван Синяк. Победа в итоге досталась Сейлхану, он взял верх единогласным решением судей, при этом в первом раунде отправив Синяка в стоячий нокдаун. Кроме того, рефери по ходу боя снял с белорусского спортсмена два балла.

Отметим, что весной этого года Онер Сейлхан стал чемпионом Азии среди молодежи на первенстве в Астане, а также взял "бронзу" Кубка Евразии. Иван Синяк становился серебряным призером чемпионата мира по боксу среди юниоров 2023 года.