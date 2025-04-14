Премьер-министр Олжас Бектенов провёл встречу с председателем совета директоров и главным исполнительным директором компании Chevron Майклом Уиртом по вопросам взаимодействия в области нефтедобычи и нефтепереработки, передаёт BaigeNews.kz.

Стороны обсудили реализацию действующих совместных проектов, перспективы развития отечественной нефтегазохимии на примере работы первого полипропиленового завода KPI и строительства крупнейшего полиэтиленового комплекса мощностью 1,25 млн тонн продукции в год. Также рассмотрены вопросы строительства нового газоперерабатывающего завода мощностью 4,5 млрд кубометров сырого газа в год на месторождении Карачаганак.

Внимание уделено реализации Проекта Будущего Расширения (ПБР) на месторождении Тенгиз. Олжас Бектенов подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения местного содержания посредством развития на базе Тенгиза промышленного кластера, ориентированного на увеличение внутренней добавленной стоимости. Это придаст импульс развитию малого и среднего бизнеса. С учётом рекомендаций Министерства энергетики, отмечена необходимость актуализации проектных решений для рационального освоения запасов Тенгиза, а также подготовки программы по поддержанию высокого уровня промышленной безопасности.

Кроме того, обсуждены вопросы диверсификации маршрутов транспортировки нефти и построения новых цепочек поставок энергоресурсов.