Разъедающая обувь жидкость затопила территорию у маслозавода в Усть-Каменогорске

Разливы жидкости, похожей на масло, возмутили устькаменогорцев. Экоактивисты и предприниматели требуют провести проверку местного маслозавода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Активисты уже направили письмо в природоохранную прокуратуру. Указали, что территорию по соседству с предприятием заливает маслянистая субстанция с химическим запахом.

По словам предпринимателей, жижа залила их спецтехнику и затопила канализационные колодцы.

Сотрудники сообщили, что после работы на этой территории их обувь пришла в негодность: её разъело.

Но то, что это щёлочь с маслом, экологи пока утверждать не готовы. Взяли пробы, ждут результатов.

"Сотрудниками осуществлялся выезд на близлежащую территорию, без вмешательства в предпринимательскую деятельность. Мы отобрали пробы, они находятся сейчас на анализе. Обращение к нам поступило 19 декабря, на данной стадии мы его регистрируем и в ближайшее время будет проводиться проверка", - сказал государственный экологический инспектор департамента экологии ВКО Сергей Усенко.

Как рассказали в департаменте экологии, нештатных или аварийных ситуаций на маслозаводе не зафиксировано.

Руководство предприятия до окончания лабораторных исследований от комментариев воздержалось.