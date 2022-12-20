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Разъедающая обувь жидкость затопила территорию у маслозавода в Усть-Каменогорске Вчера, 22:15
297
Вчера, 22:15
297

Разъедающая обувь жидкость затопила территорию у маслозавода в Усть-Каменогорске

Разливы жидкости, похожей на масло, возмутили устькаменогорцев. Экоактивисты и предприниматели требуют провести проверку местного маслозавода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Активисты уже направили письмо в природоохранную прокуратуру. Указали, что территорию по соседству с предприятием заливает маслянистая субстанция с химическим запахом. 

По словам предпринимателей, жижа залила их спецтехнику и затопила канализационные колодцы. 

Сотрудники сообщили, что после работы на этой территории их обувь пришла в негодность: её разъело. 

Но то, что это щёлочь с маслом, экологи пока утверждать не готовы. Взяли пробы, ждут результатов. 

"Сотрудниками осуществлялся выезд на близлежащую территорию, без вмешательства в предпринимательскую деятельность. Мы отобрали пробы, они находятся сейчас на анализе. Обращение к нам поступило 19 декабря, на данной стадии мы его регистрируем и в ближайшее время будет проводиться проверка", - сказал государственный экологический инспектор департамента экологии ВКО Сергей Усенко. 

Как рассказали в департаменте экологии, нештатных или аварийных ситуаций на маслозаводе не зафиксировано. 

Руководство предприятия до окончания лабораторных исследований от комментариев воздержалось.

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#Усть-Каменогорск #экология
BaigeNews.kz
Вчера, 22:15
297
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