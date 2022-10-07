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pixabay.com/ иллюстративное фото Сегодня, 07:34
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Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

Раздетую маленькую девочку нашли ночью на улице Семея

В Семее около полуночи прохожий обнаружил на улице девочку в одном памперсе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-паблик fcity.  

Указывается, что детский хирург Нурайдар Толеугазинов, проезжая перекрёсток улиц Дастенова-Кабылбаева, увидел идущую по улице девочку в холодную погоду.

"Девочка была в одном памперсе, примерно 3-5 лет, и больше не было ничего на ней", - рассказал врач.

Он привёз ребёнка в больницу для осмотра. Как выяснилось, у ребёнка ЗПР. Через некоторое время нашлись родители девочки, с которыми была проведена профилактическая беседа сотрудниками полиции.

В департаменте полиции области Абай после проверки подтвердили информацию о гуляющей ночью девочке.

"Сотрудники ювенальной полиции проверили семью, в которой воспитывается девочка. Стоит отметить, что семья благополучная. Установлено, что мама уложила ребёнка спать и сама легла отдыхать. Исчезновение ребенка из дома обнаружил отец, который вернулся домой в позднее время, он же незамедлительно обратился на канал 102. В тот момент ребёнок был уже помещен в ГУ "Дом малютки", - сообщили в полиции.

По данному факту отец девочки привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 442 КоАП РК за нахождение несовершеннолетнего вне жилища без сопровождения законных представителей. 

Руководство областного ДП выражает благодарность Нурайдар Толеугазинову за активную гражданскую позицию.

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#девочка #Семей #полиция
Журналист
Сегодня, 07:34
147
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