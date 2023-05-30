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Разделение Air Astana и FlyArystan приведёт к росту тарифов лоукостера — Питер Фостер
Глава Air Astana Питер Фостер прокомментировал возможное разделение двух компаний, передаёт BaigeNews.kz.
"Если рассматривать немедленное отделение FlyArystan от Air Astana, то ни о каком снижении понижении тарифов мы говорить не можем. Наоборот, мы можем говорить о росте тарифов. Причиной является та синергия, которой на данный момент пользуется FlyArystan по услугам и ресурсам от Air Astana. Если будет разделение и эта синергия будет потеряна, то можно будет говорить не о снижении, а росте тарифов", — ответил глава Air Astana Питер Фостер.
На заседании правительства Фостер также пояснил, как формируется система разделения билетов на 12 классов. Он рассказал, динамичное ценообразование - это общая практика, которая применяется всеми мировыми перевозчиками. И цены с тарифами определяются рынком.
"Что это означает: чем раньше кто-то осуществляет бронирование и покупает билет, тем ниже будет тариф, который мы смогли ему предложить. Это будет также зависеть от дня бронирования. Если это момент самого высокого спроса, в пятницу вечером, конечно, будет тариф выше. Но это не модель ценообразования, которая зависит от расходов, это динамичная, которая зависит только от рынка, от спроса. Это стандартная международная тарифная политика, модель, которая используется и которая зависит только от рынка, означает, что FlyArystan теряет деньги в моменты низкого спроса, потому что периоды низкого спроса. Но при этом текущие расходы на флот и персонал остаются такими же. Но обратно, когда будет пиковый спрос, соответственно, когда тарифы остаются высокими и при этом наблюдается высокий спрос, там уже есть возможность для перевозчика получать прибыль", — пояснил он.
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