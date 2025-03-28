  • 28 Марта, 10:48
  • BAIGENEWS

Раздача еды у мечети в Астане обернулась хаосом в Қадыр түні

Атанчане устроили давку за бесплатной едой.

Сегодня, 10:12
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 10:12
Сегодня, 10:12
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Фото: Кадр видео

В Ночь предопределения (Қадыр түні) возле мечети "Хазрет Султан" в Астане вспыхнул хаос. Один из ресторанов организовал раздачу бесплатной еды, что вызвало неожиданную реакцию собравшихся. Толпа молодых людей буквально ринулась за порциями, что попало на  видео и вызвало ожесточенные споры в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Автор ролика, а также многие пользователи осудили такое поведение, сравнивая происходящее с бесконтрольной давкой. Однако некоторые комментаторы встали на защиту участников: по их словам, среди собравшихся было немало студентов, которым сложно сводить концы с концами.

"Возможно, это студенты! Помню, как сами ходили голодными, ждали помощи", – написал один из пользователей.

Другие же считают, что подобное поведение недопустимо, даже если речь идет о бесплатной еде:

"Даже во времена голода люди вели себя достойнее", – комментируют в Сети.

Организаторы акции пока не прокомментировали ситуацию, однако инцидент вновь поднял в обществе вопрос о культуре потребления и уважении к благотворителям.

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана Сергек 24/7 🚘 (@astana__sergek)

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