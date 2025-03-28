В Ночь предопределения (Қадыр түні) возле мечети "Хазрет Султан" в Астане вспыхнул хаос. Один из ресторанов организовал раздачу бесплатной еды, что вызвало неожиданную реакцию собравшихся. Толпа молодых людей буквально ринулась за порциями, что попало на видео и вызвало ожесточенные споры в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Автор ролика, а также многие пользователи осудили такое поведение, сравнивая происходящее с бесконтрольной давкой. Однако некоторые комментаторы встали на защиту участников: по их словам, среди собравшихся было немало студентов, которым сложно сводить концы с концами.

"Возможно, это студенты! Помню, как сами ходили голодными, ждали помощи", – написал один из пользователей.

Другие же считают, что подобное поведение недопустимо, даже если речь идет о бесплатной еде:

"Даже во времена голода люди вели себя достойнее", – комментируют в Сети.

Организаторы акции пока не прокомментировали ситуацию, однако инцидент вновь поднял в обществе вопрос о культуре потребления и уважении к благотворителям.