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"Разбудить" законотворческие органы" - что даст приход молодых депутатов в парламент
Представители блока "Жастар Үні" считают, что молодые депутаты могут перезапустить работу парламента и внести изменения в законотворческий процесс, передает BaigeNews.kz.
По словам представителя блока по поддержке молодых кандидатов "Жастар Үні" Ерканат Копжасарулы, объединение появилось 20 февраля в Алматы.
"Нами двигала идея – оказать поддержку молодым кандидатам, чтобы представленность молодежи в мажилисе и маслихатах не была только для закрытия 30 процентов квоты. На сегодняшний день оказали поддержку более 100 молодым людям. Самое главное, что мы не делили их по партиям или областям, а помогали всем обратившимся. Конечно же, в основном, оказывалась информационная поддержка в социальных сетях, так как мы имеем свою аудиторию. Одним из важных показателей нашей работы является победа молодого кандидата, лидера общественного мнения Даулета Мукаева, которому оказывали всяческую поддержку", - отметил спикер.
Один из инициаторов "Жастар Үні" Акбопе Танирберген привела статистику о представленности молодых кандидатов в партийных списках и сообщила, что работа блока будет продолжена.
"К примеру, из 19 человек один молодой кандидат в списке Всенародной социал-демократической партии, "Ак жол" - 6 из 54 человек, "Байтақ" - 1 из 18, "Республика" - 5 из 25, "AMANAT" - 17 из 90, "Народная партия представила 3 из 52, партия "Ауыл" - 9 из 25. Показатели есть, теперь мы будем следить за тем, чтобы эти молодые кандидаты были включены в списки согласно последним результатам экзитпола", - сказала Танирберген.
В данный момент представители блока проверяют протокола и ждут оглашения партийных списков. Они подчеркивают, что на молодых депутатов возложена большая ответственность, так за их успехами будут наблюдать их избиратели и СМИ, блогеры.
"Уверены, что они действительно привнесут новшества в парламент и смогут "разбудить" законотворческие органы", - отметил представитель блока Нурсултан Курман.
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