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Разбойное нападение на больницу произошло в Алматинской области Сегодня, 16:00
278
Сегодня, 16:00
278

Разбойное нападение на больницу произошло в Алматинской области

В Сети появилось видео разбойного нападения на больницу в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

Несколько мужчин ворвались в лечебное учреждение 21 марта, после того, как в больницу доставили раненного мужчину. 

"В 16:00 в УП Енбекшиказахского района из больницы села Шелек поступило сообщение о доставлении в хирургическое отделение 37-летнего гражданина А. с телесными повреждениями. В тот же день зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК - "Хулиганство", - сообщили в полиции. 

Следствием установлено, что на окраине села, где проходило празднование Наурыза, между пострадавшим и 35-летним гражданином И. произошёл словесный конфликт, переросший в драку.

"Противоправные действия четырех мужчин - 1990, 1994, 1996 и 1997 годов рождения, зафиксированные на видео, имели место 21 марта в медицинском учреждении, где проходил лечение гр.А. Вышеуказанные лица и основной фигурант преступления задержаны и находятся под стражей", - уточнили в полиции. 

В отношении потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести причинённого вреда здоровью. 

Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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Сегодня, 16:00
278
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