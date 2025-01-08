Разбойное нападение на АЗС произошло в Костанайской области
Преступление раскрыли оперативно.
Сегодня, 16:16
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Сегодня, 16:16Сегодня, 16:16
143Фото: polisia.kz
Дерзкий разбой совершён в Аулиекольском районе Костанайской области. Неизвестный мужчина, обмотавший лицо шарфом, угрожал ножом оператору АЗС и требовал деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудница станции передала преступнику 33 тысячи тенге.
Полицейские уже задержали подозреваемого — 41-летнего местного жителя.
По факту разбоя начато досудебное расследование. В отношении подозреваемого судом санкционирован арест на два месяца. Ему грозит лишение свободы на срок от трёх до семи лет с конфискацией имущества.
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