Дерзкий разбой совершён в Аулиекольском районе Костанайской области. Неизвестный мужчина, обмотавший лицо шарфом, угрожал ножом оператору АЗС и требовал деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудница станции передала преступнику 33 тысячи тенге.

Полицейские уже задержали подозреваемого — 41-летнего местного жителя.

По факту разбоя начато досудебное расследование. В отношении подозреваемого судом санкционирован арест на два месяца. Ему грозит лишение свободы на срок от трёх до семи лет с конфискацией имущества.