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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 13:53
328
Сегодня, 13:53
328
Фото: pixabay.com

Разблокировать счёт теперь можно онлайн через SalyqBot

В SalyqBot появились функции разблокировки счёта и помощи по налогам физических лиц. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передаёт BaigeNews.kz

Теперь налогоплательщикам могут связываться с органами государственных доходов не только через Контакт-центр 1414 или посещая в органы государственных доходов, но онлайн.

Сервисы оперативной помощи налогоплательщикам "Разблокировка счёта" и "Помощь по налогам  физических лиц" запущены в Telegram-канале SalyqBot с 7 декабря. Они позволяют позволяют в "один клик" направить заявку для выяснения причин приостановления по банковским счетам или получить помощь по земельному, транспортному и имущественному налогам. 

Для отправки запроса по указанным Сервисам пользователям SalyqBot достаточно будет указать регион (область/город), после чего в течение 24 часов работник органов государственных доходов свяжется с налогоплательщиком для предоставления подробной информации.

"Для входа в данные Сервисы достаточно пройти по ссылкам: "Разблокировка счета", "Помощь по налогам  физических лиц", либо использовать QR-код, которые автоматически переведут на приложение SalyqBot. Просто наведите камеру телефона или камеру любого браузера (Google, Яндекс и так далее)", - говорится в сообщении.

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#мобильное приложение #налоги #КГД #минфин
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:53
328
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