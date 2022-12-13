Разблокировать счёт теперь можно онлайн через SalyqBot

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В SalyqBot появились функции разблокировки счёта и помощи по налогам физических лиц. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь налогоплательщикам могут связываться с органами государственных доходов не только через Контакт-центр 1414 или посещая в органы государственных доходов, но онлайн.

Сервисы оперативной помощи налогоплательщикам "Разблокировка счёта" и "Помощь по налогам физических лиц" запущены в Telegram-канале SalyqBot с 7 декабря. Они позволяют позволяют в "один клик" направить заявку для выяснения причин приостановления по банковским счетам или получить помощь по земельному, транспортному и имущественному налогам.

Для отправки запроса по указанным Сервисам пользователям SalyqBot достаточно будет указать регион (область/город), после чего в течение 24 часов работник органов государственных доходов свяжется с налогоплательщиком для предоставления подробной информации.