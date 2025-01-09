Нетрезвый пассажир поезда разбил стекло в двери тамбура. Мужчину, оказавшего сопротивление законным требованиям представителей власти, пришлось высадить и передать полицейским, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

48-летний житель Костанайской области задержан сотрудниками линейного отдела полиции во время патрулирования пассажирского поезда сообщением "Уральск-Астана".

При проверке установлено, что мужчина распивал алкогольные напитки в поезде и дебоширил. Транспортными полицейскими пассажир по акту снят с поезда на станции Айтеке би Актюбинской области и доставлен в комнату полиции. В отношении него составлены административные протоколы за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство, неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа. Материал направлен в суд.

Решением суда мужчина признан виновным и оштрафован на 85 МРП (334 220 тенге).

В 2024-ом году за совершение различных административных правонарушений по акту с пассажирских поездов сняты 698 граждан, из них за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения - 672, за мелкое хулиганство - 17.