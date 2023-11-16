  • 16 Ноября, 16:19
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Разбившего лобовое стекло автобуса астанчанина арестовали на 15 суток

Сегодня, 15:34
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 15:34
Сегодня, 15:34
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Фото: gov.kz

15 суток проведёт за решёткой астанчанин за хулиганство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина разбил лобовое стекло автобуса. На место выехали полицейские, они задержали хулигана. Им оказался 34-летний астанчанин.

Стражи порядка привлекли его к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство". Специализированный межрайонный административный суд Астаны назначил ему наказание в виде ареста на 15 суток.

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