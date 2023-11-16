Разбившего лобовое стекло автобуса астанчанина арестовали на 15 суток
Сегодня, 15:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:34Сегодня, 15:34
106Фото: gov.kz
15 суток проведёт за решёткой астанчанин за хулиганство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчина разбил лобовое стекло автобуса. На место выехали полицейские, они задержали хулигана. Им оказался 34-летний астанчанин.
Стражи порядка привлекли его к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство". Специализированный межрайонный административный суд Астаны назначил ему наказание в виде ареста на 15 суток.
Самое читаемое