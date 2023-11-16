Разбившего лобовое стекло автобуса астанчанина арестовали на 15 суток

15 суток проведёт за решёткой астанчанин за хулиганство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина разбил лобовое стекло автобуса. На место выехали полицейские, они задержали хулигана. Им оказался 34-летний астанчанин.

Стражи порядка привлекли его к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство". Специализированный межрайонный административный суд Астаны назначил ему наказание в виде ареста на 15 суток.