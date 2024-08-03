Разбивали стёкла и телефоны: очередных вандалов задержали в Астане

В столице продолжается борьба с нарушителями общественного порядка. Полицейские привлекли к ответственности очередных вандалов, нанесших ущерб чужому имуществу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

К примеру, днём 27 июля 34-летний нетрезвый мужчина головой разбил стекло в помещении стационарного поста полиции Бекет-5.

Подобный случай произошел вечером позже. 25-летняя девушка, сумкой била по лобовому стеклу служебной автомашины. Повреждения оценили в 50 тысяч тенге.

В другом случае мужчина разбил окно бара. Подобное нарушение он совершил во второй раз за год. До этого его уже наказывали.

Утром 1 августа 65-летний дебошир разбил телефон 35-летней женщины.

Все нарушители были привлечены к административной ответственности.

Напомним, в Астане проходит акция "Stop, вандал!", которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, представители НПО, жители города, сотрудники районных акиматов и управления по борьбе с наркопреступностью Департамента полиции города, депутаты маслихата.

В рамках акции в городе проводятся дневные и ночные рейды, а также разъяснительная работа среди населения о необходимости охраны общественного порядка и бережного отношения к имуществу города.

С начала года суд уже наказал 165 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности.

Работа по профилактике вандализма проводится при координации городской прокуратуры и департамента полиции.