Разбирательство начато в отношении судей Олимпиады-2024 после обращения НОК РК
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Разбирательство начато в отношении судей, работавших на боях казахстанских боксёров в рамках Олимпиады-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz.
Такое решение принято после обращения Национального олимпийского комитета Казахстана.
"НОК Казахстана выразил сомнения PBU (Paris boxing Unit) относительно некоторых судей, работавших на боях казахстанских боксёров, и попросил обратить внимание на предмет предвзятости. Организаторы боксёрского турнира на Олимпийских играх приняли во внимание замечания, и обещали разобраться в ситуации. В отношении отмеченных судей начато разбирательство. При этом важно подчеркнуть, что данная процедура никак не повлияет на исходы боёв. Согласно регламену результаты прошедших поединков пересматриваться не будут. Однако при этом судьи, в случае обнаружения ошибок в их работе, могут быть отстранены", – отмечается в заявлении НОК.
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