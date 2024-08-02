Разбирательство начато в отношении судей Олимпиады-2024 после обращения НОК РК

Разбирательство начато в отношении судей, работавших на боях казахстанских боксёров в рамках Олимпиады-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Такое решение принято после обращения Национального олимпийского комитета Казахстана.

"НОК Казахстана выразил сомнения PBU (Paris boxing Unit) относительно некоторых судей, работавших на боях казахстанских боксёров, и попросил обратить внимание на предмет предвзятости. Организаторы боксёрского турнира на Олимпийских играх приняли во внимание замечания, и обещали разобраться в ситуации. В отношении отмеченных судей начато разбирательство. При этом важно подчеркнуть, что данная процедура никак не повлияет на исходы боёв. Согласно регламену результаты прошедших поединков пересматриваться не будут. Однако при этом судьи, в случае обнаружения ошибок в их работе, могут быть отстранены", – отмечается в заявлении НОК.