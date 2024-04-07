Раз в столетие: паводки бушуют сразу в нескольких регионах России

Весенний паводок активно развивается в ряде регионов соседней России, передаёт BaigeNews.kz.

По информации агентства "Интерфакс", наиболее сложная ситуация отмечается в Оренбургской области, где уже введён режим ЧС федерального значения. Вечером 5 апреля в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу.

Как сообщает ТАСС, старый город в Орске полностью затоплен. Уровень воды в реке поступательно растет, угрожая административному центру региона.

Работу спасателей контролирует прибывший по поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС Александр Куренков. Специалисты отмечают, что такая ситуация происходит раз в столетие.

В Оренбургской области подтоплены почти 6,3 тыс. домов, эвакуированы более 4,4 тыс. человек.

Движение поездов на Южном Урале пока в штатном режиме, угрозы разрушения железнодорожной инфраструктуры нет.

До 15 апреля в административном центре области ограничено автомобильное движение. Временно закрыты 47 мостов и 106 участков автодорог.

В Оренбуржье нарушено энергоснабжение в 8,8 тыс. жилых домов. Кроме того, власти ожидают осложнения ситуации с паводком из-за обильных дождей. Как сообщила пресс-служба правительства региона, стабилизация ситуация с паводком ожидается после 20 апреля.

"За медицинской помощью в связи ситуацией в Орске обратилось 99 человек, в том числе 18 детей. Из них шестеро взрослых и трое детей госпитализированы — их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь оказана амбулаторно", - сказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Российские СМИ пишут, что ущерб от паводка в Оренбурге уже стоставил порядка 21 млрд рублей. Пресс-служба сообщает, что от пострадавших от паводка оренбуржцев уже принято 6401 заявление через портал Госуслуг, в том числе на единовременную материальную помощь - 4512 заявлений, на финансовую помощь при утрате имущества - 1889. По 135 заявлениям на матпомощь решения уже приняты.

Выплаты начнутся с понедельника.

Также подтопления жилых домов, приусадебных участков и автодорог фиксируются в Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Мордовии и Татарстане.

В Кургане начали превентивную эвакуацию жителей садовых товариществ микрорайона Вороновка, въезд в которые будет засыпан в рамках укрепления дамбы, сообщается в телеграмм-канале городской администрации.

"В связи с получением уточненных данных от министерства природы РФ о том, что на территории города Кургана вода придет уже 10-12 апреля, возможно и раньше, объявляется превентивная эвакуация жителей из садоводств в микрорайоне Вороновка", - говорится в сообщении городской администрации.

С 3 апреля в Самарской области введен режим повышенной готовности на всей территории региона из-за активного развития половодья. В двух районах введен режим чрезвычайной ситуации. За сутки вода уже ушла из 166 домов и 185 приусадебных участков. Подтопленными на территории региона остаются 313 жилых домов, 1092 приусадебных участка.