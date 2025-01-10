  • 10 Января, 15:39
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Райымкулов стал чемпионом мира по фристайл-акробатике среди юниоров

В финальной попытке он получил от судей 104.52 балла.

Сегодня, 14:29
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НОК РК Сегодня, 14:29
Сегодня, 14:29
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Фото: НОК РК

Представитель команды Казахстана по фристайл-акробатике Динмухаммед Райымкулов завоевал золотую медаль юниорского чемпионата мира в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Спортсмен пробился в финальную шестёрку с третьим промежуточным результатом - 97.11 балла. Столько же в квалификации набрал и канадец Эллиот Бюрегард. Лидером после отборочного раунда стал китаец Юйхэн Ян - 101.79. 

В финальной попытке Динмухаммед получил от судей 104.52 балла, которые принесли ему победу.

Второе место занял Юйхэн Ян из Китая - 101.79. Бронзовую медаль завоевал Чжичен Ян (Китай) - 94.82.

Казахстан впервые выиграл мировое первенство в этом виде спорта. 

Напомним, ранее сообщалось, как выступили казахстанки в спринте на этапе Кубка мира по биатлону.

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