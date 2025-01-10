Представитель команды Казахстана по фристайл-акробатике Динмухаммед Райымкулов завоевал золотую медаль юниорского чемпионата мира в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Спортсмен пробился в финальную шестёрку с третьим промежуточным результатом - 97.11 балла. Столько же в квалификации набрал и канадец Эллиот Бюрегард. Лидером после отборочного раунда стал китаец Юйхэн Ян - 101.79.

В финальной попытке Динмухаммед получил от судей 104.52 балла, которые принесли ему победу.

Второе место занял Юйхэн Ян из Китая - 101.79. Бронзовую медаль завоевал Чжичен Ян (Китай) - 94.82.

Казахстан впервые выиграл мировое первенство в этом виде спорта.

Напомним, ранее сообщалось, как выступили казахстанки в спринте на этапе Кубка мира по биатлону.