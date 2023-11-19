Районы Караганды отключены от электроснабжения

Из-за шквального ветра многие районы Караганды остались без электроэнергии. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой eKaraganda.

"Из-за шквального ветра в городе снесены кровли, повалены деревья. Это привело к обрыву линий электропередачи во многих районах города. Все бригады ТОО "Караганда Жарык" переведены в усиленный режим работы, на каждом районе задействовано по четыре бригады. Выполнение восстановительных работ усложняется погодными условиями", - сообщили в пресс-службе ТОО "Караганда Жарык".

Специалисты предприятия производят все необходимые мероприятия для восстановления электроснабжения.

Также в ТОО "Караганды Су" сообщили, что потребители Сортировки, Рабочего поселка и Компанейска остались без холодного водоснабжения из-за отключения электричества на водопроводной насосной станции в Сортировке. Без электроэнергии насосы не работают.

Ранее аким Караганды обратился к горожанам спросьбой не выходить из дома без острой необходимости.