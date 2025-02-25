Районный акимат Актюбинской области приобрел внедорожник премиум-класса
Дорогой комфорт.
Сегодня, 14:07
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Сегодня, 14:07Сегодня, 14:07
115Фото: Unsplash
В Актюбинской области для акимата Байганинского района приобрели внедорожник стоимостью 27 678 571 тенге. Информация об этом появилась на портале государственных закупок, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно технической спецификации, автомобиль должен соответствовать высоким стандартам комфорта и безопасности. В числе характеристик:
- Полный привод, АКПП, мощный V6 двигатель;
- Функция массажа и вентиляции сидений;
- Панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль;
- Камера кругового обзора, премиальная акустическая система;
- Электронная система стабилизации и помощи при парковке.
По данным сайта госзакупок, тендер уже завершен, и внедорожник будет поставлен в течение 30 дней.
Мы обратились в пресс-службу акимата Актюбинской области, чтобы выяснить, какова цель приобретения автомобиля. Власти обещали дать разъяснения позднее.
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