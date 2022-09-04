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акимат области Жетысу Сегодня, 15:39
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Фото: акимат области Жетысу

Районный аким скончался в области Жетысу

Ушёл из жизни аким Сарканского района области Жетысу Талгат Кайнарбеков, передаёт BaigeNews.kz.

О смерти акима сообщили в акимате области Жетысу.

Талгату Кайнарбекову было 52 года. Он родился в селе Новопокровка Сарканского района. В разные годы занимал должности заместителя акима города Талдыкорган, акима городов Текели и Капшагай. С мая 2020 года руководил Сарканским районом.

"Он много работал и достойно служил обществу. Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким в связи с безвременной кончиной Талгата Канатовича", − говорится в сообщении акимата.

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Сегодня, 15:39
71
Журналист

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