Районный аким скончался в области Жетысу

Фото: акимат области Жетысу

Ушёл из жизни аким Сарканского района области Жетысу Талгат Кайнарбеков, передаёт BaigeNews.kz.

О смерти акима сообщили в акимате области Жетысу.

Талгату Кайнарбекову было 52 года. Он родился в селе Новопокровка Сарканского района. В разные годы занимал должности заместителя акима города Талдыкорган, акима городов Текели и Капшагай. С мая 2020 года руководил Сарканским районом.

"Он много работал и достойно служил обществу. Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким в связи с безвременной кончиной Талгата Канатовича", − говорится в сообщении акимата.