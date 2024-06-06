Районного акима в Жетысу наказали за незаконную выдачу земель

Аким Ескельдинского района привлечен к административной ответственности за нарушения земельного законодательства (ст.137 Кодекса об административных правонарушениях РК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.

“Установлено, что 120 га земель были предоставлены без конкурса отдельным крестьянским хозяйствам (нарушение ст.ст.14-1,35 и 43-1 Земельного кодекса РК). По акту надзора эти земли возвращены государству”, - говорится в сообщении.

В целом, с начала года прокурорами Жетысу возвращено более 103 тыс га земель сельскохозяйственного назначения, общей кадастровой стоимостью более полмиллиарда тенге. Указанные земли на протяжении длительного времени не осваивались, не использовались по целевому назначению, а также были предоставлены с нарушением земельного законодательства.