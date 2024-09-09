  • 9 Сентября, 15:48
  • BAIGENEWS

Прокуроры снизили тариф на вывоз мусора в Кызылординской области

Сегодня, 14:13
АВТОР
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Freepik Сегодня, 14:13
Сегодня, 14:13
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Фото: Freepik

Прокуратурой Аральского района Кызылординской области проведен анализ законности тарифов по утилизации твердых бытовых отходов, утвержденных решением районного маслихата, передаёт BaigeNews.

Анализом установлено необоснованное повышение тарифа, что привело к незаконным платежам со стороны потребителей.

По акту прокурорского надзора районным маслихатом вынесено новое решение, которым снижены тарифы по ТБО, тем самым защищены права 40 тысяч физических и юридических лиц.

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