Прокуроры снизили тариф на вывоз мусора в Кызылординской области
Сегодня, 14:13
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Сегодня, 14:13Сегодня, 14:13
131Фото: Freepik
Прокуратурой Аральского района Кызылординской области проведен анализ законности тарифов по утилизации твердых бытовых отходов, утвержденных решением районного маслихата, передаёт BaigeNews.
Анализом установлено необоснованное повышение тарифа, что привело к незаконным платежам со стороны потребителей.
По акту прокурорского надзора районным маслихатом вынесено новое решение, которым снижены тарифы по ТБО, тем самым защищены права 40 тысяч физических и юридических лиц.
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