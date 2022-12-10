"Равнодушным чиновникам не место на госслужбе" - аким ВКО об аварии в Риддере

Фото: Instagram_danial.akhmetov.official

Аким ВКО Даниал Ахметов провёл совещание с акимами городов и районов области по вопросу теплоснабжения, передаёт BaigeNews.kz.

Как указывается в Instagram-аккаунте акима, на совещании присутствовал представитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

"Хочу акцентировать внимание на том, что с апреля по сентябрь текущего года специалисты этого ведомства ни разу не были на "Риддер ТЭЦ", однако 15 сентября отправили письмо в профильное министерство, где говорилось о готовности станции к отопительному сезону. Вместо того, чтобы бить тревогу, обращаться в прокуратуру и говорить о том, что критическое состояние оборудования может привести к срыву отопительного сезона, представители комитета ограничились тем, что выписали несколько незначительных административных штрафов", - написал Ахметов.



По его словам, в департаменте утверждают, что руководство ТЭЦ Риддера ввело их в заблуждение, указав в письме о проведении ремонта четвёртого и пятого котлоагрегатов, а также утаило информацию о пожаре на щите с оборудованием КИПиА.

"Таким образом ведомство расписывается в собственном бессилии и невнимательном отношении к работе, и страшно предположить, что будет, если они также отнесутся к проверке других энергетических объектов. Своим бездействием они поставили под угрозу замерзания целый город. Я убеждён, что таким равнодушным чиновникам не место на госслужбе", - сказал Ахметов.

Сообщалось, что из-за аварии на АО "Риддер ТЭЦ" 5 ноября без тепла остались более 22 тысяч абонентов, школьников перевели на дистанционное обучение. 9 ноября, когда теплоснабжение в городе восстановили, произошла ещё одна авария на ТЭЦ - опять вышел из строя котёл высокого давления №6, который накануне запустили в работу. 13 ноября удалось устранить очередную аварию и температура в домах горожан нормализовалась,