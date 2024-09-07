Раушан Койшибаева завершила выступление на Паралимпиаде в Париже
Сегодня, 16:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
121Фото: Паралимпийский комитет РК
Раушан Койшибаева завершила свое выступление в категории до 73 кг на Паралимпийских играх в Париже, заняв четвёртое место с результатом 117 кг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Паралимпийский комитет Казахстана.
Золотую медаль соревнования завоевала Мариана Д’Андреа из Бразилии, установив паралимпийский рекорд с весом 148 кг.
Серебряная медаль досталась Руза Кузиева из Узбекистана с результатом 147 кг, а бронзовая медаль ушла турчанке Сибель Чам, поднявшей 120 кг.
Самое читаемое
- По закону стаи: родственники погибшего школьника рассказали шокирующие подробности
- Задержан экс-начальник управления культуры Астаны
- "Жизнь не готовила меня к этому": Dequine прокомментировала скандал с отцом Аскаром Садыковым
- Премии по миллиону выписывала себе сельский бухгалтер и проигрывала в онлайн-казино
- Схему хищения на мусорных баках и тренажёрах придумал чиновник из Шымкента