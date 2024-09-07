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Раушан Койшибаева завершила выступление на Паралимпиаде в Париже

Сегодня, 16:21
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Паралимпийский комитет РК Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21
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Фото: Паралимпийский комитет РК

Раушан Койшибаева завершила свое выступление в категории до 73 кг на Паралимпийских играх в Париже, заняв четвёртое место с результатом 117 кг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Паралимпийский комитет Казахстана.

Золотую медаль соревнования завоевала Мариана Д’Андреа из Бразилии, установив паралимпийский рекорд с весом 148 кг. 

Серебряная медаль досталась Руза Кузиева из Узбекистана с результатом 147 кг, а бронзовая медаль ушла турчанке Сибель Чам, поднявшей 120 кг.

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