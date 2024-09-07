Раушан Койшибаева завершила выступление на Паралимпиаде в Париже

Раушан Койшибаева завершила свое выступление в категории до 73 кг на Паралимпийских играх в Париже, заняв четвёртое место с результатом 117 кг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Паралимпийский комитет Казахстана.

Золотую медаль соревнования завоевала Мариана Д’Андреа из Бразилии, установив паралимпийский рекорд с весом 148 кг.

Серебряная медаль досталась Руза Кузиева из Узбекистана с результатом 147 кг, а бронзовая медаль ушла турчанке Сибель Чам, поднявшей 120 кг.