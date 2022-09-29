"Растёт количество ДТП" - сенатор раскритиковал качество ремонта автодорог в Казахстане

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Депутат Сената Султан Дюсембинов заявил, что работы по капитальному ремонту просрочены на два-три года и ведутся не на должном уровне, а техника, в основном, стоит без дела. Об этом он написал в своем депутатском запросе, передает BaigeNews.kz.

Сенатор считает, что причиной тому послужило несвоевременное и некачественное выполнение своих обязательств подрядными компаниями, нехватка квалифицированных специалистов и необходимой техники, отсутствие надзора и контроля проведения конкурсов, а также передача обязательств подрядчиками выигравшими конкурс субподрядчикам, что в последствии приводит к затруднению поиска ответственных лиц.

"Несвоевременное проведение дорожно-ремонтных работ, незастроение обочин на вводимых в эксплуатацию участках дорог, а также низкое качество эксплуатируемых дорог являются непосредственными причинами ежегодного роста показателей дорожно-транспортных происшествий. Так, по данным Департамента полиции Жетысуской области, в 2020 году на автодорогах республиканского значения произошло 144 ДТП, в которых погибли 48 человек, пострадали 223 человека. В 2021 году произошло 186 ДТП, в которых погибло 76 человек, 368 пострадало, а за семь месяцев 2022 года произошло 105 ДТП, в результате которых погибли 45 человек, пострадали 157",- заявил Дюсембинов.

Парламентарий предлагает провести проверки соответствующими компетентными органами по капитальному ремонту автомобильных дорог Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск, Алматы-Усть-Каменогорск-Лепси-Актогай, Ушарал-Достык, Караганда-Алматы, Акши-Конаев, разработать четкий алгоритм постоянного контроля качества дорожно-ремонтных работ с привлечением местных исполнительных и представительных органов, пересмотреть нормативные правовые акты, регулирующие вопросы подготовки соответствующих специалистов дорожной отрасли и порядок проведения конкурса.