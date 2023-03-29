Растут расходы на обслуживание госдолга Казахстана - глава государства

Фото: пресс-служба Акорды

Глава государства заявил, что необходимо внедрить понятные и действенные инструменты, которые обеспечат контроль при трансфертном ценообразовании, международном налогообложении, а также выделении субсидий и государственных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz.

"С начала прошлого года ведется работа по демонополизации экономики. Это непростой процесс, требующий воли и профессионализма со стороны правительства. Однако эту работу надо продолжать. Одним из первых указов, который я подписал после переизбрания Президентом, стал Указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов. Правительство и Генеральная прокуратура уже подготовили отдельный законопроект. Прошу парламент в ближайшее время принять соответствующий закон", - сказал Токаев.

По его мнению, нужна продуманная и сбалансированная бюджетная политика.