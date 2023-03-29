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пресс-служба Акорды Сегодня, 10:43
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Сегодня, 10:43
196
Фото: пресс-служба Акорды

Растут расходы на обслуживание госдолга Казахстана - глава государства

Глава государства заявил, что необходимо внедрить понятные и действенные инструменты, которые обеспечат контроль при трансфертном ценообразовании, международном налогообложении, а также выделении субсидий и государственных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz.

"С начала прошлого года ведется работа по демонополизации экономики. Это непростой процесс, требующий воли и профессионализма со стороны правительства. Однако эту работу надо продолжать. Одним из первых указов, который я подписал после переизбрания Президентом, стал Указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов. Правительство и Генеральная прокуратура уже подготовили отдельный законопроект. Прошу парламент в ближайшее время принять соответствующий закон", - сказал Токаев.

По его мнению, нужна продуманная и сбалансированная бюджетная политика.

"Эти средства – внутренний резерв нашей экономики, который должен быть направлен исключительно на развитие страны. Это касается в том числе и бюджетных расходов. Однако планирование и исполнение бюджета сегодня оставляет желать лучшего. Растут расходы на обслуживание госдолга, не снижаются трансферты из Национального фонда, сохраняются проблемы с эффективностью освоения бюджетов всех уровней. Проект нового Бюджетного кодекса, который будет внесен в парламент в текущем году, должен быть направлен на решение данных вопросов", - добавил он.

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Сегодня, 10:43
196
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