"Расти, рыбка!" 200 тысяч сеголеток выпустят в реку Есиль в столице

Фото: krasivosti.pro

7 октября управление охраны окружающей среды и природопользования Астаны выпустит молодь рыб в реку Есиль, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Планируется выпустить из инкубационных цехов Бухтарминского нерестово-выростного хозяйства 100 тысяч сеголеток (молодь до года) белого амура и более 96 тысяч сеголеток карпа.

Осень - лучший сезон для зарыбления, отметили в управлении. Закупленный рыбопосадочный материал транспортирован специально оборудованными автомобилями к реке Есиль.

"Белого амура часто называют "травяным карпом" или "природным мелиоратором". Он относится к карповому семейству. Отличается высокой скоростью роста – примерно на 10 см ежегодно. Крупные рыбины достигают в длину 1 м 20 см, а веса – 30-32 кг. Белый амур травояден, питается водной и наземной растительностью. Молодняк питается мотылем и рачками, а, повзрослев, переходит на растительный корм. Карп – всеядная пресноводная рыба, которая пользуется повышенным спросом у потребителей благодаря нежному вкусному мясу. Эта рыба много ест и быстро растет. В пищу идет всё, что попадется – побеги камыша, икра рыб и лягушек, черви, рачки, насекомые. Вес товарного карпа – 1250-1500 г. Длина – 39-41 см. Обитать он может как в пресной, так и в солоноватой воде", - рассказали в ведомстве.

Процесс зарыбления осуществят под контролем представителей акимата и маслихата Астаны, Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, Департамента экологии по городу Астана и Республиканской ассоциации общественных объединений рыболовов "Казахрыбхоз", а также всех желающих.