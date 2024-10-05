Растерзанные туши фламинго обнаружены в Мангистау
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В Мангистауской области в степи между Каламкасом и Каражанбасом обнаружено пять растерзанных тушек фламинго, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Lada.kz.
Тушки обнаружили местные жители, сообщил порталу блогер Азамат Сарсенбаев
Люди предположили, что причиной гибели фламинго стали дикие животные.
Эколог из Мангистау Кирилл Осин выдвинул иную версию: буквально на днях сообщалось о том, что фламинго прилетели на Караколь.
"Вероятно, это птицы, которые не смогли перенести перелет. В целом явление вполне обычное, как правило, касается молодняка. Им порой не хватает сил, питания, они погибают. Вероятно, здесь такой же пример естественного отбора. А то, что тушки растерзаны, это, скорее всего, уже после смерти ими "заинтересовались" хищники", – рассказал директор НПУ "Эко Мангистау" Кирилл Осин.
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