Рассылку о ввозе в Казахстан заражённого мяса из Кыргызстана прокомментировали в Минсельхозе

В WhatsApp рассылают аудиосообщение о том, что в Казахстан завезли мясо заражённого бешенством скота из Кыргызстана. Якобы его уже используют в кулинарии в качестве начинки для пирожков. Информацию прокомментировали в Минсельхозе РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

"Ввоз сельскохозяйственных животных, а также говядины, баранины и свинины с территории Кыргызской Республики не осуществляется в связи с действующим ограничением, введённым 19 октября 2011 года по ящуру сельскохозяйственных животных. Если подтвердится попытка контрабандного провоза мяса, будут приняты меры по усилению контроля на границе", — говорится в сообщении ведомства.

Такое же сообщение распространяли посредством популярного мессенджера в 2021 году.

В Жамбылской области на границе с Кыргызстаном функционируют четыре ветеринарно-контрольных поста: Карасу, Кордай, Сыпатай Батыр и Айша-Биби, где инспекторы проводят документарный, физический и лабораторный контроль при ввозе, вывозе и транзите подконтрольных товаров.