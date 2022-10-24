Рассылку о мужчинах, заманивающих детей конфетами, прокомментировали в МВД

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Родительские WhatsApp-чаты всполошило звуковое сообщение, в котором женщина рассказывает, как неизвестные пытались похитить ее сына.

В МВД РК отреагировали на рассылку по родительским чатам сообщения о том, что возле школ "орудует банда педофилов", которые воруют детей, заманивая их конфетами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Неизвестная женщина рассказывает о незнакомце в маске, который якобы предлагал мальчику конфеты, убеждая его сесть в черный фургон, в котором находились несколько других мужчин.

В сообщении женщина говорит, что ее сыну удалось убежать от злоумышленников, но она тем не менее намерена обратиться в полицию и сообщить о произошедшем.

Рассылку прокомментировали в МВД РК. Там сообщили, что информацию из рассылки проверили и она не подтвердилась.

"Подобные обращения в полицию не поступали", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также важно отметить, что женщина в сообщении говорит о некой банде, якобы "работающей" таким образом. Однако ни о какой банде педофилов стражам порядка также не сообщали.

"Более того, рассылка о группе мужчин, разъезжающих по дворам и ворующих детей, — старый фейк", — отмечают в полиции.

Ранее похожая рассылка в WhatsApp напугала жителей Павлодарской области. Она стала причиной споров в родительском чате — и уже оттуда новые звуковые сообщения вышли гулять по Сети.

По новой версии, мужчина в маске с конфетами поджидал детей возле школы в Экибастузе, подобные случаи якобы были и в Павлодаре, поэтому родителям стоит больше следить за безопасностью своих детей.

Один из местных пабликов в Instagram отыскал свидетелей той переписки и записал видеообращение павлодарки, которая утверждает, что рассылки могут быть правдой.

В качестве примера женщина приводит случай, который, по её словам, произошёл возле школы №42, где учится её внучка. Недавно девочку напугала незнакомая женщина, которая попросила вместе с ней поискать котёнка.

Видео из соцсетей также прокомментировали в департаменте полиции Павлодарской области, сообщив, что стражи порядка проводят проверку по этому факту.