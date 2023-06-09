Рассылки с угрозами поступили в СМИ и госорганы в Казахстане

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В МВД прокомментировали рассылки с угрозами террористического характера в Telegram-чаты редакций нескольких СМИ и на адреса государственных органов, передаёт BaigeNews.kz.

Cотрудники полиции установили несколько телефонов, их владельцев и пользователей.

"При проверке причастность данных лиц, среди которых были простые граждане Казахстана, в том числе несовершеннолетние, к рассылкам не подтвердилась. Предполагается, что все они стали жертвой "сватинга" (фальшивых сообщений о серьёзных правонарушениях для вызова правоохранительных органов к взломанным адресатам) со стороны неустановленных пользователей мессенджера Telegram. Правоохранительными органами принимаются меры для установления правонарушителей и привлечения их к ответственности за заведомо ложные сообщения в соответствии с законодательством страны", - сообщили в МВД.

В ведомстве заверили, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Оснований для беспокойства нет. И призвали пользователей социальных сетей и других медиа верить только официальным сообщениям.