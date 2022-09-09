Рассылка о массовом падеже скота в Казахстане из-за вакцин оказалась фейком

Фото: stopfake.kz

Пользователи Казнета рассылают сообщение о массовом падеже скота в стране. Тысячи животных якобы внезапно умерли после того, как их вакцинировали. Аналитики Stopfake заявили, что информация не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz.

Речь в рассылке идёт об индийском штате Гуджарат. В конце июля и начале августа 2022 года там действительно был масштабный падёж коров и буйволов, однако с вакцинами он никак не связан. По сообщениям индийских СМИ, животные погибли из-за инфекционного заболевания.

Болезнь распространилась на 17 регионов штата из 33. По официальным данным, погибло пять тысяч животных, по неофициальным – в разы больше. Как сообщал портал Live Hindustan, в некоторых районах сообщалось о 25 000 погибших животных.

Это не первый раз, когда пользователи Казнета пишут о якобы намеренном истреблении крупного рогатого скота в стране. В социальных сетях и мессенджерах они публикуют страшные кадры, утверждая, что животных травят намеренно. Однако ни одно из таких сообщений не выдержало проверку фактчекеров. Всякий раз оказывается, что показанные на видео мёртвые животные скончались от болезней, развившихся естественным путем.

Таким образом, распространяемое сообщение является фейком. Коров и буйволов в Индии убила вовсе не вакцина, а инфекционное заболевание, подытожили аналитики.