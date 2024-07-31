"Расстроена и сожалею": Елена Рыбакина обратилась к болельщикам

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина записала видеообращение к казахстанцам, чтобы объяснить, почему она не смогла выступить на Олимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews.

"Дорогие болельщики Казахстана, наконец-таки я могу лично сообщить вам, насколько сильно я расстроена и сожалею, что не смогла выступить на Олимпийских играх в Париже за сборную команду Казахстана. Я готовилась с командой и, к сожалению, прямо перед началом соревнований заболела. Пролежала с температурой, и у меня были проблемы с дыханием, и врачи запретили мне выходить на корт. Хотела бы извиниться перед всеми казахстанскими болельщиками за неоправданные ожидания и надежды. Я безумно расстроена, так как достаточно много работаю со своей командой и хотела бы принести медаль. В прошлый раз, на Олимпиаде в Токио, я была достаточно близка, и, конечно же, это была моя большая цель. Надеюсь, я смогу скоро выйти на корт и хочу поблагодарить всех своих соотечественников, потому что каждый раз, играя на разных частях мира, я всегда получаю колоссальную поддержку и всегда безумно рада видеть флаги на стадионах. Большое спасибо и надеюсь на ближайшее возвращение", – сказала Рыбакина.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина незадолго до начала Олимпиады приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже.