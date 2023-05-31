Расстреляли в 1938-м: близкие хранят память о репрессированном Конгыр-Ходже Ходжикове

Массовые политические репрессии 30-40-х годов прошлого века стали величайшей трагедией для многих тысяч семей во всех уголках Советского Союза. Пострадали от сталинского тоталитаризма и казахстанцы. Массовым преследованиям по политическим мотивам подверглись сотни деятелей культуры и науки, представители национальной интеллигенции Казахстана. В страшные жернова сталинского террора угодили и сразу несколько членов известной в Казахстане творческой семьи Ходжиковых, а глава семьи Конгыр-Ходжа Ходжиков был расстрелян. Его внучка искусствовед, член Союза художников и Союза кинематографистов Казахстана Сауле Ходжикова, досконально изучила биографию трагически погибшего предка, о которой рассказала корреспонденту BaigeNews.kz.

Фамилия Ходжиковых в Казахстане достаточно известна. На слуху она в основном благодаря именам четырех талантливых братьев – первого казахстанского графика Ходжиахмета Ходжикова, первого художника театра и кино Кулахмета Ходжикова, скульптора-монументалиста Нурахмета Ходжикова, а также художника и кинорежиссера Султан-Ахмета Ходжикова.

"Мой отец и его братья внесли огромный вклад в казахстанкую культуру и искусство, но мало кто знает, что их отец Конгыр-Ходжа Ходжиков, также был известным деятелем и просветителем своего времени - учителем, ученым и общественным деятелем, которого хороша знали в Туркестанском крае", - делится Сауле Ходжикова.

Интеллигент из неимущей семьи

Конгыр-Ходжа Ходжиков родился в 1880 году в Перовском уезде (ныне территория Кзылординской области. – авт.) Туркестанского генерал-губернаторства, в религиозной семье.

"Он происходил из семьи хоросанских ходжей, проживавших в местечке Хан на левом берегу Сырдарьи. Его отец был неимущим, лекарем. Хожи проповедовали суфизм и культивировали приверженность не к материальным, а к духовным благам. Этим всегда и отличалась вся наша семья, единственным серьезным накоплением, которой стала большая библиотека. Дед с похвальным листом закончил русско-туземную школу, пройдя за один год три класса школьной программы, а затем с золотой медалью и дипломом "Народного учителя" Туркестанскую учительскую семинарию в Ташкенте. После чего стал служить на ниве просвещения, что в то время это было очень актуально", - добавляет Сауле Ходжикова.

Педагог и реформатор

Еще будучи слушателем семинарии Конгыр-Ходжа увлекся идеями представителей джадидского направления, которые, кроме прочего, выступали с проектами реформирования средневековых религиозных и туземных школ.

"Уклад тогда был средневековый. В немногочисленных школах обучались только мальчики и учили их только Корану. Джадидисты же предлагали внести в обучающий курс светские дисциплины: историю, географию, математику и другое. И такие школы, ставшие прообразом современных школ европейского типа, вскоре стали появляться и в Туркестанском крае. Сначала дед работал в Андижане, потом вернулся на родину в Перовский уезд, чтобы открыть ново-методную школу. На родине он сблизился с Серали Лапиным – еще одним прогрессивным и очень образованным человеком того времени, получившим юридическое образование в Санкт-Петербурге. Как и наш дед Конгыр-Ходжа, он стремился улучшить условия жизни коренного населения Туркестанского края", - раскрывает страницы истории известный искусствовед.

Серали Лапин помог новому товарищу с открытием школы, отдав под нее зимовку своего отца. Вместе с реформированием учебной программы, Конгыр-Ходже Ходжикову удалось добиться и того, чтобы школу смогли посещать не только мальчики, но и девочки. Одним из первых на предложение молодого учителя откликнулся известный в Туркестанском крае волостной правитель и бий, отец Серали Лапина – Мунайтбас Лапин, который тут же отправил в школу Ходжикова сразу нескольких своих дочерей. Его примеру последовали и остальные аульчане.

"Среди учениц оказалась и сестра Серали - Натипа. Молодые люди полюбили друг друга. Но рассчитывать на отцовское благословение девушка не могла, так как была уже засватана и за нее был получен большой калым. Поэтому молодым людям не оставалось ничего, кроме побега. Раздосадованный жених потребовал вернуть калым, но денег у большой семья Лапиных, в котором кроме Серали было еще 18 детей, не было. Дело дошло до силовых столкновений с угоном скота и насильственным отъемом прочего имущества у семьи Мунайтбаса Лапина. Конгыр-Ходжа увез любимую в родной аул, но несостоявшийся жених нашел их и там, и продолжал требовать расчета. У семьи была только одна больная корова. Хоть были Ходжиковы небогаты, расстались с ней без большого сожаления, с большим теплом и любовью приняв в семью молодую невестку. Натипа родила шестерых детей, четверо из которых стали богатством не только семьи Ходжиковых, но и всего казахского народа", - добавляет Сауле Ходжикова.

Открывая школы, Конгыр-Ходжа столкнулся с проблемой отсутствия необходимой учебной литературы. Взявшись за ее решение, в 1912 году он издал в Оренбурге первый букварь для казахских (в то время киргизских. – авт.) школ. А также методические указания, как с ним работать. Молодой реформатор в новом букваре ввел буквы алфавита арабской графики, но с озвучиванием их на чагатайском (староказахском) языке. Изучение букв начиналось со слогов, а затем слов в предложениях и текстах небольшой сложности, что позволяло ученикам быстро усваивать грамматику.

Тогда же 1912 году Конгыр-Ходжа Ходжиков, вместе с двумя соавторами, написал историческую поэму к 300-летию Дома Романовых. "История-поэма царствования Дома Романовых" представляла собой усредненное учебно-популярное и историко-литературное издание и было издано на чагатайском языке. В эту пору Ходжиков занимал уже должность заведующего губернскими школами и училищем.

"Позже, уже в советское время, написание этой книги ставилось ему в вину, когда он арестовывался. Его обвиняли в приверженности к царизму, и тем не менее это был исторический труд", - поясняет внучка Конгыр-Ходжи Ходжикова.

Борец за независимость

Ведя просветительскую деятельность, Конгыр-Ходжа проникся революционными идеями, за что не раз арестовывался. Один из арестов был связан с обвинением в антиправительственной агитации против царя. В 1916 году Ходжиков примкнул к развернувшемуся в Туркестанском крае народно-освободительному движению. В 1917 году - вошел в руководство первого национального правительства "Кокандская автономия". Он активно участвовал в национальном движении "Алаш-Орды", не раз избирался в члены его центрального комитета.

"Мустафа Шокай стал его президентом, Мухамеджан Танышпаев – премьер-министром, а наш дедушка – ответственным секретарем. Туркестанская автономия просуществовала неполные четыре месяца, после чего была сокрушена большевиками. Кокандская автономия оказалась разгромлена, члены правительства разошлись. Сам Коканд был залит кровью и охвачен пожарами. Начала устанавливаться советская власть. "Алаш-Орду" считали националистическим движением, а на самом деле народы боролись за свою независимость, стремились выйти из колониальной зависимости и обрести самостоятельность. Ходжиков и Тынышпаев позже перешли на сторону советской власти, а Мустафа Шокай и Серали Лапин – наоборот противостояли большевикам, так как не приняли революцию", - продолжает Сауле Ходжикова.

Прогрессивный начинатель

Насыщена биография Конгыр-Ходжи Ходжикова и в советское время. В 1919 году он заведует в Ташкенте Краевыми Тюркскими мужскими и женскими педагогическими курсами. Затем трудится в созданном на базе этих курсов институте народного просвещения, занимавшемся подготовкой учителей. Вскоре грамотного специалиста назначают заведующим сельхозбанком и он поднимает экономику молодой республики. В 20-х Ходжиков принимает участие в работе комиссий по проведению земельных реформ, работает чрезвычайным уполномоченным ТуркЦИКа, заместителем заведующего Наркомзема.

"Дед говорил: я буду на стороне той власти, которая даст моему народу независимость, культуру и образование". Тогда было очень мало профессионалов. Даже среди самих коммунистов было много людей неграмотных. Такие как дед и его соратник Мухамеджан Тынышпаев, который был инженером, были в большом дефиците", - продолжает повествование Сауле Ходжикова.

В 1925 году во время размежевания республик Конгыр-Ходжа Ходжиков входит в рабочую комиссию по определению границ будущей республики. Именно в преддверии V Всекиргизского съезда Советов в Ак-Мечете он вынес предложение о необходимости дать возможность казахам называться казахами. Он же предложил переименовать город Ак-Мечеть в Кзыл-Орду. Эти предложения были озвучены ответсеком краевого комитета РКП (б) Султанбеком Ходжановым.

"Дед внес еще множество созидательных инициатив, по которым были созданы краеведческий музей, художественные галерея и училище. С его подачи был организован институт национальной культуры, комитет по охране памятников старины. Конгыр-Ходжа Ходжиков издал несколько научных работ по истории и археологии, среди которых монументальный труд: "Прошлое Казахстана в материалах и источниках". Благодаря его участию для будущих поколений сохранен ряд материальных ценностей, редчайших книг таких как "Шахнаме", хикметы Бакыргани). Он добился того, что под государственную охрану были взяты архитектурные памятники старины, среди которых мавзолей Ходжа Ахмета Яссави и другие. Конгыр-Ходжа прекрасно владел несколькими восточными языками: арабским, фарси, чагатайским и многими тюркскими языками. В совершенстве пользовался русским языком. Занимался переводами восточной и редкой литературы", - перечисляет заслуги деда его внучка.

Черная метка

Последние, предвоенные годы, Конгыр-Ходжа Ходжиков провел вместе с семьей в Алматы.

"Алматинский период был самым счастливым и плодотворным, но и одновременно и самым трагическим. В 1936 году дед поступает на работу в публичную библиотеку, которую они создали с Санджаром Асфендияровым при Академии наук КазССР. С Асфендияровым же они написали труд "Прошлое Казахстана в источниках и материалах". Потом начались аресты. По стражу были взяты и осуждены многие наши родственники. Султанбека Ходжанова арестовали в 1937. Тогда же в страшном 37-м взяли под стражу Санджара Асфендиярова. Арестовали бабушкиного брата и родственников мамы. В их числе были и Рыскуловы: Турар, а позже и его супруга Азиза. Ее, как и всех жен "врагов народа", а именно такое клеймо было навешано на всех арестованных, отправили в "Алжир" - Акмолинский лагерь жен изменников родины", - вспоминает трагические страницы семейной истории Сауле Кулахметовна.

В 1837 году был арестован и старший сын Ходжиковых – Ходжиахмет. Художественное образование он получил в Москве. Обладая большим талантом, он считался первым казахстанским художником-графиком, который, кроме прочего рисовал и политические плакаты, создавая карикатуры на злободневные темы. Их размещали на страницах газет, что в последствии и повлекло репрессии. Ходжиахмет был арестован, осужден и отправлен в Заполярье.

А уже в январе 1938 арестовали и главу семьи Ходжиковых.

"Дед тогда в библиотеке работал. Перед арестом людей в отпуск оправляли, и они больше не появлялись на работе. Так было и с дедом. Его арестовали и приговорили к высшей мере наказания", - добавляет внучка.

Расстрельная статья 58, по которой под расправу попадали многие тысячи репрессированных по всей стране, практически не давала шансов на спасение. Поэтому ее боялись все советские граждане. Оказаться "врагом народа", означало погибель не только для осужденного, но и репрессии для всей его семьи.

Конгыр-Ходжу Ходжикова, которому были предъявлены обвинения в шпионаже и контрреволюционной деятельности, расстреляли спустя месяц после ареста. Советская власть не простила ему участие в национальном движении "Алаш-Орды". Лишь спустя 19 лет Конгыр-Ходжа Ходжиков был реабилитирован военным трибуналом Туркестанского военного округа с формулировкой: "За недоказанностью состава преступления".

Старший сын Ходжиковых вернулся из лагерей в 1943 году. Истощенный и больной он выглядел так, что его не узнали близкие. Собственно из лагеря его отправляли домой умирать.