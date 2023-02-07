Рассматриваем возможность строительства логистических хабов в Алматы и Астане - Татьяна Бакальчук

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Wildberries заинтересована в расширении деятельности в Казахстане. Вопросы сотрудничества обсудили председатель Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев, председатель правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Меиржан Юсупов и основатель компании Татьяна Бакальчук, передаёт BaigeNews.kz.

Зебешев рассказал о преимуществах инвестирования в Казахстан, деловом климате страны и заверил, что Комитет по инвестициям МИД РК и KAZAKH INVEST окажут полную поддержку проектам Wildberries.

Председатель Комитета по инвестициям МИД РК предложил заключить инвестиционный контракт в сфере развития складов для решения логистических вопросов и обеспечения бесперебойных поставок товаров покупателям в Казахстане и за рубежом, в том числе в целях развития экспорта казахстанских товаров.

Юсупов рассказал о преференциях, предоставляемых правительством РК, а также пригласил российскую компанию к расширению инвестиционного сотрудничества.

В свою очередь, Татьяна Бакальчук рассказала, что компания рассматривает возможность открытия крупных логистических центров в стране, что позволит ускорить рост продаж продукции от производителей Казахстана во всех регионах присутствия Wildberries.

"Мы искренне заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном, готовы расширять свою деятельность, рассматриваем возможность строительства крупных логистических хабов в Алматы и Астане. На нашей площадке представлена разнообразная продукция, в том числе от казахстанских предпринимателей, и мы надеемся, что ассортимент продукции из вашей страны будет увеличен в разы в ближайшее время", - сообщила основательница Wildberries во время встречи.

Делегация проведёт ещё ряд встреч в Казахстане.