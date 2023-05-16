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"Расследуется вопрос с госзакупками "Озенмунайгаза" - глава Минэнерго прокомментировал ситуацию с бастовавшими нефтяниками
Переговоры с бастовавшими в Астане нефтяниками из Жанаозена продолжаются, работает специальная госкомиссия. Об этом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства, передаёт BaigeNews.kz.
"Расследуется вопрос, связанный с госзакупками "Озенмунайгаза", изучаются вопросы, связанные с трудовыми взаимоотношениями, с условиями выполнения текущих контрактов. Этот вопрос находится на контроле госорганов и местных органов власти, идет постоянный диалог. Часть из этих сотрудников трудоустроены. Объявлены долгосрочные конкурсы на срок до трех лет", - рассказал министр журналистам.
По итогам переговоров договорились об установлении льготных условий работы для сотрудников нефтесервисных компаний. По словам главы Минэнерго, в рамках конкурсных процедур компании, которые будут выигрывать, берут на себя обязательства по трудоустройству данных работников. Часть работников ставит вопрос непосредственно по устройству в "Озенмунайгаз", отметил Саткалиев.
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