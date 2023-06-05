Расследования будущего: В Казахстане начали применять системы биометрической аутентификации

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Казахстанские полицейские теперь будут расследовать преступления с помощью современных систем биометрической идентификации личности. Также в рамках Концепции обеспечения общественной безопасности в партнёрстве с обществом на 2024-2028 годы в деятельность оперативно-криминалистических подразделений будут внедрять компьютерно-технические исследования, которые раннее в министерстве не проводились, передаёт BaigeNews.kz.

Digital Crime Lab (DCL) – современная цифровая криминалистическая лаборатория, предназначенная для анализа доказательств. Специализируется на расследовании преступлений, с использованием цифровых следов.

Криминалисты работают в ней двух направлениях:

Проведение компьютерно-технических исследований, система идентификации лиц. Их целью является получение данных путём исследования компьютерных средств, электронных носителей информации, программного обеспечения, средств связи и специальных устройств (мобильные телефоны, планшеты, органайзеры и так далее), устройств автоматической обработки информации (серверы) и телекоммуникационного оборудования.

Объектами исследования являются: 1) такие аппаратные объекты как различные виды персональных компьютеров (настольные, портативные, карманные и так далее) с основными блоками (системные блоки, мониторы), внутренними узлами, деталями, комплектующими и так далее (далее – ЭВМ) в том числе игорное оборудование; 2) программные объекты: различные операционные системы для персональных компьютеров и локальных сетей различные прикладные программные продукты (приложения общего назначения: текстовые и графические редакторы, системы управления базами данных, электронные таблицы и так далее) в том числе игровые приложения; 3) Информационные объекты: данные в форматах мультимедиа.

Как отметили в МВД, криминалистическая цифровая лаборатория позволит в короткие сроки устанавливать подозреваемых лиц, устанавливать лиц, совершивших противоправные действия; закреплять доказательственную базу при расследовании правонарушений.

Предпринимаемые меры обеспечат принцип неотвратимости наказания за совершённое правонарушение, что будет являться лучшим способом предупреждения противоправных действий, повысит безопасность граждан в стране и увеличит уровень доверия населения к полиции.

"Можно будет восстановить информацию с помощью программно-аппаратных комплексов и программных обеспечений, установить лиц, совершивших правонарушения, если предоставлены качественные фото-, видеоматериалы. Также возможно будет извлекать ключи к данным хранилищ с устройств программным способом. Ещё одним необходимым инструментом для полицейских станет возможность установки в режиме онлайн комплексного видеонаблюдения и оповещения о розыскиваемом лице", - рассказали криминалситы МВД.