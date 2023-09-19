Расследование в отношении Самата Абиша начала Генпрокуратура РК

Специальные прокуроры Генпрокуратуры проводят досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время "январских событий", передаёт BaigeNews.kz.

"Следствие сопряжено с изучением значительного объёма секретной документации. В соответствии со статьёй 201 УПК РК в интересах следствия иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - сказано в официальном сообщении.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами Конституции все равны перед законом и судом.

По итогам расследования будет принято законное процессуальное решение.

Самат Абиш - племянник Нурсултана Назарбаева.

7 января 2022 года Комитет национальной безопасности РК опроверг информацию о задержании первого заместителя председателя ведомства Самата Абиша.

17 января того же года президент Казахстана подписал распоряжение об освобождении Абиша от должности.

22 июня 2022 года заместитель председателя КНБ Аскар Амерханов заявил, что Самат Абиш даёт показания и находится в "орбите следствия".

В январе 2023 года генеральный прокурор Берик Асылов назвал бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова главным организатором попытки государственного переворота в стране. Он также отметил, что Самат Абиш был допрошен по делу о январских событиях в качестве свидетеля.