Расследование в отношении матерящего сотрудников акима начали в ЗКО

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В Сети появилась аудиозапись с совещания в акимате района Байтерек ЗКО. На ней глава административной единицы материт подчинённых на чём свет стоит. В Агентстве по делам госслужбы прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснили журналисты издания "Уральская неделя" аким вышел из себя, когда речь зашла об угрозе подтопления домов. Дело было ещё весной. Чиновник не отрицает, что не сдержался. Говорит: "Не было времени выбирать выражения". В итоге за час с небольшим он 73 раза послал подчинённых "на..." и 71 раз сказал "бл...".