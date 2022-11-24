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  • Расследование в отношении матерящего сотрудников акима начали в ЗКО
pixabay.com Сегодня, 17:44
212
Сегодня, 17:44
212
Фото: pixabay.com

Расследование в отношении матерящего сотрудников акима начали в ЗКО

В Сети появилась аудиозапись с совещания в акимате района Байтерек ЗКО. На ней глава административной единицы материт подчинённых на чём свет стоит. В Агентстве по делам госслужбы прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснили журналисты издания "Уральская неделя" аким вышел из себя, когда речь зашла об угрозе подтопления домов. Дело было ещё весной. Чиновник не отрицает, что не сдержался. Говорит: "Не было времени выбирать выражения". В итоге за час с небольшим он 73 раза послал подчинённых "на..." и 71 раз сказал "бл...". 

"В ходе мониторинга публикаций о государственных служащих 23 ноября в социальных сетях (Instagram, Telegram, TikTok) выявлена аудиозапись заседания под председательством акима района Байтерек Западно-Казахстанской области М. Токжанова. Госслужащие в служебных отношениях с коллегами не должны допускать фактов грубости, унижения достоинства, неэтичности и некорректного поведения. Агентством в отношении данного должностного лица проводится служебное расследование. По результатам будет принято соответствующее решение", - сообщили в ведомстве.

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#Аким #расследование #госслужба
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:44
212
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