Расследование в отношении Damumed: выявлены монопольно высокие цены

Нарушения выявили в Астане в ходе антимонопольного расследования в отношении Центра информационных технологий "Даму", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции.

Компания предоставляет доступ к комплексной медицинской информационной системе Damumed и оказывает услугу по техническому сопровождению приложения.

Напомним, что Damumed – это информационная система быстрого доступа к медицинской организации для записи на приём к врачу, вызова врача на дом и просмотра медицинских документов.

"По итогам расследования выявлены факты установления монопольно высоких цен на вышеуказанные услуги в 2020-2022 годах. Damumed необоснованно учитывал в конечной стоимости услуг затраты, напрямую не связанные с основной производственной деятельностью. Указанные обстоятельства привели к нарушению подпункта 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса", – сообщили в АЗРК.

Суд в Астане признал итоги антимонопольного расследования законными, так же как и судебная коллегия