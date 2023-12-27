Расследование в отношении сотовых операторов начали в Казахстане

За рост цен по тарифным планам сотовых операторов в 2023 году до 57% начато расследование в отношении Beeline, Ксеll, Тele2, Altel, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство по защите и развитию конкуренции РК.

"Агентством по защите и развитию конкуренции РК в рамках рассмотрения обращений абонентов о повышении цен, в текущем году проанализированы условия тарифных планов и динамика изменения цен на услуги сотовой связи. Установлено, что в 2023 году по тарифным планам сотовых операторов зафиксирован значительный рост цен от 7,7% до 57,3%", - сообщили в агентстве.

За три месяца 2023 года сотовые операторы, опубликовав информацию на своих официальных сайтах, последовательно повысили стоимость оказываемых услуг на более чем 30 тарифных планах с ежемесячной абонентской платой.

"С учетом пункта 3 статьи 199 Предпринимательского кодекса, в связи с повторным обнаружением в календарном году признаков антиконкурентных согласованных действий Агентством в настоящее время начаты расследования в отношении сотовых операторов АО "Кселл", ТОО "МТ–С" (Тele2/Altel) и ТОО "Кар-Тел" (Beeline) по статье 170 Предпринимательского кодекса", - говорится в сообщении.

Ранее Агентством, в действиях сотовых операторов по установлению стоимости звонков за одну минуту разговоров и один SMS в тарифных планах уже были обнаружены признаки антиконкурентных согласованных действий.

В связи с чем, сотовым операторам были направлены уведомления о прекращений выявленных признаков путем обоснованного снижения цен.