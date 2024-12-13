Досудебное расследование по факту убийства Ш. Полата находится на стадии завершения, необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматинской области.

"На данный момент ожидаются результаты экспертизы, после чего дело будет передано участникам процесса для ознакомления", - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, сообщаем, что ход расследования по уголовным делам о поджоге дома К. Нурумова и суициду Н. Гаипбаева находится на контроле Генеральной прокуратуры.

"Призываем общественность воздержаться от распространения недостоверной информации. Просим доверять только официальным сообщениям уполномоченных органов", - отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее стало известно, что уголовное дело завели на отца Шерзата Полата. Кроме того, сообщалось, что оглашены выводы судмедэкспертов о причине смерти его дяди.