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Расследование начали в отношении руководства Центра адаптации несовершеннолетних в Актау

Сегодня, 21:23
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 21:23
Сегодня, 21:23
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Досудебное расследование начали в отношении бывшего директора Центра адаптации несовершеннолетних в Актау. Недавно руководителя сняли с должности по решению комиссии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В Управлении образования Мангистауской области сообщили, что материалы дела в отношении бывшего руководителя центра передали в прокуратуру и Антикоррупционную службу.

"По инициативе Управления образования была создана специальная комиссия, которая провела расследование. Директор Центра адаптации несовершеннолетних уволен. Материалы переданы в прокуратуру и Fнтикоррупционную службу для дальнейшего расследования", - сообщили в управлении.

Причины начала расследования пока не раскрываются.

Анонимную жалобу на руководство ранее в редакцию Lada направил коллектив центра. Авторы обращения заявили, что руководитель трудоустраивала близких родственников и бывших коллег, которые фактически не приходили на работу.

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