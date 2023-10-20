Расследование начали в отношении руководства Центра адаптации несовершеннолетних в Актау
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Досудебное расследование начали в отношении бывшего директора Центра адаптации несовершеннолетних в Актау. Недавно руководителя сняли с должности по решению комиссии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
В Управлении образования Мангистауской области сообщили, что материалы дела в отношении бывшего руководителя центра передали в прокуратуру и Антикоррупционную службу.
"По инициативе Управления образования была создана специальная комиссия, которая провела расследование. Директор Центра адаптации несовершеннолетних уволен. Материалы переданы в прокуратуру и Fнтикоррупционную службу для дальнейшего расследования", - сообщили в управлении.
Причины начала расследования пока не раскрываются.
Анонимную жалобу на руководство ранее в редакцию Lada направил коллектив центра. Авторы обращения заявили, что руководитель трудоустраивала близких родственников и бывших коллег, которые фактически не приходили на работу.
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