Расследование начали из-за массового отравления туристов в Балхаше
Вчера, 17:59
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Вчера, 17:59Вчера, 17:59
357Фото: baigenews.kz
По факту массового отравления в одной из зон отдыха в Балхаше начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Расследование ведут по части 1 статьи 304 УК РК - "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей".
Ранее отдыхавшие сообщили, какие условия создали для туристов в зоне отдыха.
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