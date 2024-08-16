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Расследование начали из-за массового отравления туристов в Балхаше

Вчера, 17:59
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 17:59
Вчера, 17:59
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Фото: baigenews.kz

По факту массового отравления в одной из зон отдыха в Балхаше начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Расследование ведут по части 1 статьи 304 УК РК - "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей". 

Ранее отдыхавшие сообщили, какие условия создали для туристов в зоне отдыха.

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