Расследование начали из-за массового отравления туристов в Балхаше

По факту массового отравления в одной из зон отдыха в Балхаше начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Расследование ведут по части 1 статьи 304 УК РК - "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей".

Ранее отдыхавшие сообщили, какие условия создали для туристов в зоне отдыха.