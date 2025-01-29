Заместитель Генерального Прокурора Казахстана ответил на вопросы журналистов о ходе расследования крушения самолета под Актау в декабре прошлого года, передает BaigeNews.kz.

В кулуарах Мажилиса представители СМИ попросили Галымжана Койгельдиева раскрыть новые подробности.

"Я только одно могу сказать: расследование ведется, следственная группа создана из наиболее опытных сотрудников. Экспертиза назначена. Дело не простое, вы сами знаете. Так что мы ждем результатов", - сказал Галымжан Койгельдиев.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам.

Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев прокомментировал ход расследования черных ящиков с разбившегося близ Актау самолета. Он напомнил, что по стандартам ИКАО, расследование должно длиться в течение месяца.