Зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах сената сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено, передаёт BaigeNews.kz.

"Да, действительно, я могу подтвердить вам то, что уголовное дело в отношении Перизат Кайрат заверешно. В настоящий момент идёт стадия ознакомления с материалами уголовного дела участниками процесса. Также могу дополнительно сообщить, что если вы помните, что в период расследования уголовного дела у нас были разные суммы ущерба, в настоящий момент мы остановились на сумме ущерба в 3,5 млрд тенге. Про факты легализации денег, добытых преступным путём я ранее также говорил, касательно легализации денег, добытых преступным путем, именно, где Кайрат Перизат вкладывала деньги на покупку цветочного магазина. Таким образом, позиционировала себя обществу, что она является бизнес-леди и зарабатывает деньги в бизнес-пространстве", - сказал Женис Елемесов.

По его словам, суд определит судьбу имущества, которое изъяли у Перизат Кайрат.

"Либо оно (имущество) пойдёт на возмещение ущерба для потерпевших, либо же оно перейдет в доход государства", - отметил спикер.

Напомним, в Казахстане долгое время не утихал скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге.

В АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

23 января 2025 года было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Также сообщалось, что в отношении матери Перизат Кайрат также было возбуждено уголовное дело.