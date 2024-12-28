В Актау прибыли уполномоченные по расследованию от Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

"В штабе комиссии по расследованию было проведено совещание, его участники обозначили совместные задачи на месте авиационного происшествия", — говорится в сообщении.

Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - это полномочный орган по расследованию авиационных происшествий в гражданской авиации.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау.

Самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. Выжить удалось 29 из них. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. В тот же день в Актау вылетела правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В Актау также прилетели представители правительства Азербайджана.

Между тем, в Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.

По факту крушения самолета проводится расследование. Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

На месте трагедии найден чёрный ящик. Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.