Злоупотребление алкоголем остаётся одним из ключевых факторов, влияющих на уровень преступности в Казахстане. На заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве РК министр внутренних дел Ержан Саденов доложил о мерах, направленных на борьбу с этой проблемой в рамках Концепции обеспечения общественной безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

В состоянии опьянения совершается значительная часть преступлений - 10% от общего числа тяжких и 22,2% особо тяжких преступлений. Особенно тревожными являются данные по убийствам (59,4%), причинению тяжкого вреда здоровью (62,1%) и изнасилованиям (32,4%).



Саденов сообщил, что разработан ряд законодательных норм, направленных на снижение доступности алкоголя и предотвращение его негативных последствий:

запрет на онлайн-продажу алкоголя;

ограничение работы увеселительных заведений до 2:00;

продажа алкоголя только в специализированных торговых точках.

Проект Закона, касающегося госрегулирования производства и оборота этилового спирта, внесён в Мажилис Парламента и находится на стадии рассмотрения.

"МВД в реализацию Концепции формируется рейтинг увеселительных заведений по числу сигналов на канал “102”. Это позволяет гражданам выбирать безопасные места для досуга, а акиматам вырабатывать меры. Также заключены меморандумы с волонтёрами по выявлению фактов продажи алкоголя. Уже есть результаты. В два раза больше выявлено нарушений требований по реализации алкоголя – с 2 880 до 5 784 случаев. В целях изоляции лиц в состоянии опьянения расширяется сеть медвытрезвителей", — доложил Ержан Саденов.

С начала года открыто семь новых центров в Туркестанской, Жетысу, Актюбинской и Костанайской областях, увеличены койко-места в медвытрезвителях в Шымкенте и Семее. В Астане и Жамбылской области отмечается переполненность объектов, что подчеркивает необходимость их дальнейшего расширения.